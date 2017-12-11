"Атлетико" отказался от приобретения хавбека ПСЖ из-за его высокой зарплаты

Теги атлетико мадридхавьер пасторе псж

"Атлетико" отказался от приобретения хавбека ПСЖ из-за его высокой зарплатыМадридский "Атлетико" отказался от приобретения полузащитника французского ПСЖ Хавьера Пасторе, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, такое решение "матрасников" по 28-летнему хавбеку парижан было обусловлено высокими требованиями футболисту по зарплате.

Отметим, что в ПСЖ Пасторе зарабатывает 700 тысяч евро в месяц, что равняется 5,2 миллионам евро за сезон.

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