"Атлетико" отказался продавать Фелиша за 150 миллионов евро

Теги атлетико мадриджоау фелиштрансферы

"Атлетико" отказался продавать Фелиша за 150 миллионов евро

Неназванный клуб АПЛ предлагал 150 миллионов евро за нападающего мадридского "Атлетико" Жоау Фелиша.

По информации Goal.com, переговоры проходили ещё до коронавирусного кризиса и закончились ничем, поскольку "матрасники" не захотели расставаться с игроком.

Напомним, что прошлым летом "Атлетико" заплатил "Бенфике" за португальца 126 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2026 года.

В составе новой команды в текущем сезоне 20-летний Фелиш сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Симеоне поделился мнением о нападающем "Атлетико" Фелише. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" на 52-й секунде матча с "Сочи" забил гол

"Ростов" на 52-й секунде матча с "Сочи" забил гол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов