"Атлетико" отказался продавать Фелиша за 150 миллионов евро

Неназванный клуб АПЛ предлагал 150 миллионов евро за нападающего мадридского "Атлетико" Жоау Фелиша.

По информации Goal.com, переговоры проходили ещё до коронавирусного кризиса и закончились ничем, поскольку "матрасники" не захотели расставаться с игроком.

Напомним, что прошлым летом "Атлетико" заплатил "Бенфике" за португальца 126 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2026 года.

В составе новой команды в текущем сезоне 20-летний Фелиш сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Симеоне поделился мнением о нападающем "Атлетико" Фелише. | http://soccernews.ru