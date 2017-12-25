"Атлетико" отклонил два предложения по Врсалько

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"Атлетико" отклонил два предложения по Врсалько

Мадридский "Атлетико" твёрдо намерен удержать до лета защитника Симе Врсалько, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "матрасники" отклонили предложения по хорватскому фулбеку от "Наполи" и "Ювентуса".

В этом сезоне 25-летний Врсалько сыграл за "Атлетико" 9 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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