"Атлетико" отклонил щедрое предложение "Манчестер Сити" по Хименесу

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"Атлетико" отклонил щедрое предложение "Манчестер Сити" по Хименесу

"Манчестер Сити" пытается купить центрального защитника "Атлетико" Хосе Марию Хименеса.

По информации Goal.com, "горожане" предложили за уругвайца 85 миллионов евро, но получили отказ.

Как заявил президент мадридского клуба Энрике Сересо, приоритетом является сохранить в составе 25-летнего футболиста.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Хименеса составляет 120 миллионов евро.

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