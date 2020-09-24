"Атлетико" отклонил щедрое предложение "Манчестер Сити" по Хименесу
"Манчестер Сити" пытается купить центрального защитника "Атлетико" Хосе Марию Хименеса.
По информации Goal.com, "горожане" предложили за уругвайца 85 миллионов евро, но получили отказ.
Как заявил президент мадридского клуба Энрике Сересо, приоритетом является сохранить в составе 25-летнего футболиста.
Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Хименеса составляет 120 миллионов евро.
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|Команда
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|3
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18