"Атлетико" открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Реалом"

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"Атлетико" открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Реалом"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Реалом".

Форвард ворвался в штрафную и мощнейшим ударом расстрелял Кейлора Наваса с острого угла.

Не пропустите: "Реал" и "Атлетико" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА. | http://soccernews.ru

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