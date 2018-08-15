"Атлетико" открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Реалом"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Реалом".

Форвард ворвался в штрафную и мощнейшим ударом расстрелял Кейлора Наваса с острого угла.

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