"Атлетико" отменил тренировки команды

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"Атлетико" отменил тренировки команды

Руководство "Атлетико" решило отменить все тренировки команды в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает сайт клуба, игроки, тренера и остальной персонал были отправлены по домам на ближайшие две недели.

Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен на ближайших тура.

Ранее пять заразившихся были обнаружены в "Валенсии". "Реал" отправился на карантин из-за заболевания игрока баскетбольной команды.

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