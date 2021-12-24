"Атлетико" отметил 10-летний юбилей работы Симеоне

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"Атлетико" отметил 10-летний юбилей работы Симеоне

Фото твиттер "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне работает с командой уже 10 лет.

Юбилей стороны отметили накануне, 23 декабря. Именно в этот день в 2011 году аргентинец возглавил "матрасников".

Клубная пресс-служба выпустила видеоролик по данному поводу, подписав его: "Сегодня мы как никогда гордимся тем, чего добиваемся вместе. Десятилетие, полное испытаний и успехов".

Симеоне во главе "Атлетико" выиграл восемь трофеев - дважды Ла Лигу (2014, 2021), Лигу Европы и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), по разу - Кубок Испании (2013) и Суперкубок Испании (2014). 

Не пропустите: "Атлетико" установил антирекорд Ла Лиги при Симеоне. | http://soccernews.ru
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