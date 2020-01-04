"Атлетико" отправил представителей на переговоры по Кавани

"Атлетико" продолжает работать над трансфером нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

Как сообщает Cope, спортивный директор "матрасников" Андреа Берта и исполнительный директор Мигель Анхель Хиль отправились в Париж для урегулирования вопросов о трансфере уругвайца.

"Атлетико" планирует подписать Кавани в январе, но для начала клубу необходимо убедить футболиста согласиться на понижение зарплаты.

В этом сезоне Кавани провел 11 игр, в которых забил три гола.

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