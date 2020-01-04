"Атлетико" отправил представителей на переговоры по Кавани

Теги атлетико мадридпсжэдинсон кавани трансферы

"Атлетико" отправил представителей на переговоры по Кавани

"Атлетико" продолжает работать над трансфером нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

Как сообщает Cope, спортивный директор "матрасников" Андреа Берта и исполнительный директор Мигель Анхель Хиль отправились в Париж для урегулирования вопросов о трансфере уругвайца.

"Атлетико" планирует подписать Кавани в январе, но для начала клубу необходимо убедить футболиста согласиться на понижение зарплаты.

В этом сезоне Кавани провел 11 игр, в которых забил три гола.

Читайте также: "Атлетико" нашел альтернативу Кавани. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч

"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
2 Барселона Барселона 18 39
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Леванте Леванте 19 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов