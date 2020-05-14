"Атлетико" отреагировал на признания Клаттенбурга в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16
Пресс-служба "Атлетико" не оставила без внимания признания арбитра Марка Клаттенбурга.
Напомним, что ранее судья признал, что в финале Лиги Чемпионов 2015/16 "Реал" забил "матрасникам" из офсайда.
В ответ на это клуб в твиттере опубликовал скриншоты новостей со словами арбитра, сопроводив их эмодзи: "".
May 14, 2020
"Реал" и "Атлетико" завершили основное время игры со счетом 1:1, а в серии пенальти победу добыли "сливочные" (5:3).
Читайте также: Клаттенбург признался в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16. | http://soccernews.ru
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14