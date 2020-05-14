"Атлетико" отреагировал на признания Клаттенбурга в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16

Пресс-служба "Атлетико" не оставила без внимания признания арбитра Марка Клаттенбурга.

Напомним, что ранее судья признал, что в финале Лиги Чемпионов 2015/16 "Реал" забил "матрасникам" из офсайда.

В ответ на это клуб в твиттере опубликовал скриншоты новостей со словами арбитра, сопроводив их эмодзи: "".

"Реал" и "Атлетико" завершили основное время игры со счетом 1:1, а в серии пенальти победу добыли "сливочные" (5:3).

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