"Атлетико" ответил на предложение "Барселоны" об аренде Фелиша

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш не перейдёт в "Барселону" этим летом, сообщает Goal.com.

По информации источника, "матрасники" отказались отдать 21-летнего футболиста в аренду каталонскому клубу.

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" вели переговоры через известного агента Жорже Мендеша.

Фелиш выступает за "Атлетико" с 2019 года, сыграл 76 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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