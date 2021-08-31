"Атлетико" ответил на предложение "Барселоны" об аренде Фелиша

Теги барселонаатлетико мадриджоау фелиштрансферы

"Атлетико" ответил на предложение "Барселоны" об аренде Фелиша

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш не перейдёт в "Барселону" этим летом, сообщает Goal.com.

По информации источника, "матрасники" отказались отдать 21-летнего футболиста в аренду каталонскому клубу.

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" вели переговоры через известного агента Жорже Мендеша.

Фелиш выступает за "Атлетико" с 2019 года, сыграл 76 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

Не пропустите: Куман требует усиления атаки "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК

"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов