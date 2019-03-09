"Атлетико" ожидаемо переиграл "Леганес" (видео гола)

Теги атлетико мадридлеганес

"Атлетико" ожидаемо переиграл "Леганес" (видео гола)

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Атлетико" добыл победу в матче с "Леганесом".

Теперь отставание от "Барселоны" составляет 4 очка, а отрыв от "Реала" - 8 очков. При этом каталонцы и "сливочные" свои матчи еще не сыграли.

"Атлетико" - "Леганес" 1:0

Гол: Сауль, 50 - 1:0

"Атлетико": Облак, Арьяс, Солано (Сауль, 46), Савич, Хименес, Парти, Родри Эрнандес, Витоло, Корреа, Гризманн (Лемар, 46), Калинич (Хуанфран, 73).

"Леганес": Лунин, Кравец, Тарин, Рейес, Ньом (Хосе Арнаис, 76), Эрасо (Каррильо, 71), Перес, Микель Весга, Омеруо, Брэйтуэйт (Эль-Жар, 71), Эн-Несири.

Предупреждения: Хименес (14), Брэйтуэйт (15), Лемар (53), Перес (65).

Читайте также: "Алавес" и "Эйбар" не выявили победителя в матче 27-го тура Примеры (видео голов). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - "Райо Вальекано": видеотрансляция битвы первой и предпоследней команд Примеры

"Барселона" - "Райо Вальекано": видеотрансляция битвы первой и предпоследней команд Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов