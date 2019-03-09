"Атлетико" ожидаемо переиграл "Леганес" (видео гола)

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Атлетико" добыл победу в матче с "Леганесом".

Теперь отставание от "Барселоны" составляет 4 очка, а отрыв от "Реала" - 8 очков. При этом каталонцы и "сливочные" свои матчи еще не сыграли.

"Атлетико" - "Леганес" 1:0

Гол: Сауль, 50 - 1:0

"Атлетико": Облак, Арьяс, Солано (Сауль, 46), Савич, Хименес, Парти, Родри Эрнандес, Витоло, Корреа, Гризманн (Лемар, 46), Калинич (Хуанфран, 73).

"Леганес": Лунин, Кравец, Тарин, Рейес, Ньом (Хосе Арнаис, 76), Эрасо (Каррильо, 71), Перес, Микель Весга, Омеруо, Брэйтуэйт (Эль-Жар, 71), Эн-Несири.

Предупреждения: Хименес (14), Брэйтуэйт (15), Лемар (53), Перес (65).

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