"Атлетико" озвучил "Наполи" цену на Врсалько

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"Атлетико" озвучил "Наполи" цену на Врсалько

"Атлетико" и "Наполи" продолжают вести переговоры по трансферу защитника Симе Врсалько, сообщает Marca.

По сведениям издания, "матрасники" готовы расстаться с 25-летним хорватом, однако не намерены снижать его стоимость.

Так, в ответ на запрос "Наполи" мадридцы в очередной раз подчеркнули, что продадут Врсалько только за 25 миллионов евро.

Напомним, что на правого фулбека претендуют ещё два клуба из Серии А. | http://soccernews.ru

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