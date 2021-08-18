"Атлетико Паранаенсе" объявил об аренде Педро Роши

Фото: сайт "Атлетико Паранаенсе"

Форвард "Спартака" Педро Роша стал игроком "Атлетико Паранаенсе".

Как сообщает сайт бразильского клуба, 26-летний игрок перешел на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция обязательного выкупа, если футболист проведет определенное количество игр.

Контракт приобрел Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро. Половину прошлого сезона он провел в аренде в "Фламенго".

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