"Атлетико Паранаэнсе" обыграл "Ривер Плейт" в первом матче за Суперкубок Южной Америки

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"Атлетико Паранаэнсе" обыграл "Ривер Плейт" в первом матче за Суперкубок Южной Америки

Минувшей ночью в бразильской Куритибе состоялся первый матч за Суперкубок Южной Америки между местным "Атлетико Паранаэнсе" и "Ривер Плейтом".

Победу одержали хозяева поля благодаря голу Марко Рубена на 25-й минуте.

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) – "Ривер Плейт" (Аргентина) - 1:0

Гол: Рубен, 25 - 1:0.

"Атлетико Паранаэнсе": Сантос, Андре, Лоди, Морейра (Мадсон, 65), Лео Перейра, Никао, Веллингтон (Тони Андерсон, 86), Бруно Гимараэс, Лучо Гонсалес (Ситтадини, 75), Рони, Рубен.

"Ривер Плейт": Армани, Майяда (Анхилери, 61), Пинола, Каско, Фернандес, Перес, де ла Крус, Мартинес, Паласиос (Сукулини, 71), Суарес (Борре, 75), Пратто.

Удаление: Каско (81).

Напомним, что "Ривер Плейт" является обладателем Кубка Либертадорес, а "Атлетико Паранаэнсе" выиграл Южноамериканский кубок.

Ответный матч между командами состоится в ночь с 30 на 31 мая в Буэнос-Айресе.

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