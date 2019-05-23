"Атлетико Паранаэнсе" обыграл "Ривер Плейт" в первом матче за Суперкубок Южной Америки
Минувшей ночью в бразильской Куритибе состоялся первый матч за Суперкубок Южной Америки между местным "Атлетико Паранаэнсе" и "Ривер Плейтом".
Победу одержали хозяева поля благодаря голу Марко Рубена на 25-й минуте.
"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) – "Ривер Плейт" (Аргентина) - 1:0
Гол: Рубен, 25 - 1:0.
"Атлетико Паранаэнсе": Сантос, Андре, Лоди, Морейра (Мадсон, 65), Лео Перейра, Никао, Веллингтон (Тони Андерсон, 86), Бруно Гимараэс, Лучо Гонсалес (Ситтадини, 75), Рони, Рубен.
"Ривер Плейт": Армани, Майяда (Анхилери, 61), Пинола, Каско, Фернандес, Перес, де ла Крус, Мартинес, Паласиос (Сукулини, 71), Суарес (Борре, 75), Пратто.
Удаление: Каско (81).
Напомним, что "Ривер Плейт" является обладателем Кубка Либертадорес, а "Атлетико Паранаэнсе" выиграл Южноамериканский кубок.
Ответный матч между командами состоится в ночь с 30 на 31 мая в Буэнос-Айресе.
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