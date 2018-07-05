"Атлетико" перехватил Калинича у "Севильи"

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"Атлетико" перехватил Калинича у "Севильи"

Хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич близок к переходу в "Атлетико", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб согласован все детали трансфера футболиста. Его зарплата в Мадриде составит три миллиона евро в год. В составе "Атлетико" Калинич заменит Кевина Гамейро, который перейдет в "Валенсию".

В минувшем сезоне 30-летний Калинич провел за "Милан" 41 матч и забил 6 голов.

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