"Атлетико" перехватил трансферную цель "Зенита"

Фото: инстаграм Родриго де Пауля/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Удинезе" Родриго де Пауль близок к переходу в мадридский "Атлетико", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, футболист согласовал с испанским клубом условия пятилетнего контракта с зарплатой 3 миллиона евро в год. "Атлетико" заплатит за хавбека 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что де Пауль входит в сферу интересов "Зенита", "Ливерпуля", "Милана" и "Интера".

В минувшем сезоне 27-летний де Пауль провел за "Удинезе" 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач.

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