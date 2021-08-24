"Атлетико" перехватил трансферную цель "Зенита"

Фото инстаграм Матеуса Куньи

Мадридский "Атлетико" договорился с "Гертой" о трансфере нападающего Матеуса Куньи, сообщает журналист Макс Билефельд.

По информации источника, сумма сделки составит 30 миллионов евро + бонусы.

"Эвертон" до последнего пытался перехватить 22-летнего бразильца, однако сам игрок предпочёл продолжить карьеру в Ла Лиге.

Ранее Кунья отказал питерскому "Зениту", который предлагал за него 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провёл за "Герту" 28 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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