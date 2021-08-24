"Атлетико" перехватил трансферную цель "Зенита"

Теги гертаматеус куньяатлетико мадридзенит санкт-петербургтрансферы

"Атлетико" перехватил трансферную цель "Зенита"

Фото инстаграм Матеуса Куньи

Мадридский "Атлетико" договорился с "Гертой" о трансфере нападающего Матеуса Куньи, сообщает журналист Макс Билефельд.

По информации источника, сумма сделки составит 30 миллионов евро + бонусы.

"Эвертон" до последнего пытался перехватить 22-летнего бразильца, однако сам игрок предпочёл продолжить карьеру в Ла Лиге.

Ранее Кунья отказал питерскому "Зениту", который предлагал за него 25 миллионов евро. 

В прошлом сезоне форвард провёл за "Герту" 28 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Атлетико" все еще заинтересован в подписании Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на защитника "Балтики"

"Спартак" нацелился на защитника "Балтики"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов