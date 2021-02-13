"Атлетико" переиграл "Гранаду" и укрепил лидерство в Примере

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"Атлетико" переиграл "Гранаду" и укрепил лидерство в Примере

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Атлетико" на выезде одержал непростую победу над "Гранадой" со счётом 2:1.

В составе "матрасников" отличились Маркос Льоренте и Анхель Корреа, у хозяев поля забил Янхель Эррера.

Беспроигрышная серия команды Диего Симеоне в чемпионате достигла 10 матчей. Они лидируют в турнирной таблице с отрывом от "Реала" на 8 очков.

"Гранада" – "Атлетико" - 1:2

Голы: 0:1 – 63 Льоренте, 1:1 – 66 Эррера, 1:2 – 74 Корреа.

"Гранада": Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Вальехо, Фулькье (Кина, 79), Кенеди (Пуэртас, 69), Этеки (Эррера, 58), Мачис (Соро, 79), Монторо (Гоналон, 69), Дуарте, Молина.

"Атлетико": Облак, Фелипе, Савич, Эрмосо, Сауль, Карраско, Кондогбиа (Врсалько, 46), Коке, Льоренте, Корреа, Суарес.

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