"Атлетико" переиграл "Гранаду" и укрепил лидерство в Примере
В рамках 23-го тура испанской Примеры "Атлетико" на выезде одержал непростую победу над "Гранадой" со счётом 2:1.
В составе "матрасников" отличились Маркос Льоренте и Анхель Корреа, у хозяев поля забил Янхель Эррера.
Беспроигрышная серия команды Диего Симеоне в чемпионате достигла 10 матчей. Они лидируют в турнирной таблице с отрывом от "Реала" на 8 очков.
"Гранада" – "Атлетико" - 1:2
Голы: 0:1 – 63 Льоренте, 1:1 – 66 Эррера, 1:2 – 74 Корреа.
"Гранада": Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Вальехо, Фулькье (Кина, 79), Кенеди (Пуэртас, 69), Этеки (Эррера, 58), Мачис (Соро, 79), Монторо (Гоналон, 69), Дуарте, Молина.
"Атлетико": Облак, Фелипе, Савич, Эрмосо, Сауль, Карраско, Кондогбиа (Врсалько, 46), Коке, Льоренте, Корреа, Суарес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14