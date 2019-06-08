"Атлетико" планирует купить трёх защитников

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"Атлетико" планирует купить трёх защитников

Оборонительная линия мадридского "Атлетико" во время летнего трансферного окна сильно изменится.

Уже известно, что столичный клуб покинули Хуанфран, Диего Годин и Лукас Эрнандес. Под вопросом будущее Филипе Луиса.

Чтобы восполнить пробелы в составе, "матрасники" планируют купить трёх защитников.

По информации Marca, ряды "Атлетико" могут пополнить Нелсон Семеду ("Барселона"), Марио Эрмосо ("Эспаньол") и Ренан Лоди ("Атлетико Паранаэнсе").

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