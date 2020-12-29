"Атлетико" планирует подписать Милика

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"Атлетико" планирует подписать МиликаМадридский "Атлетико" планирует подписать нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика.

По информации Calciomercato, наставник "матрасников" Диего Симеоне ищет замену  покинувшему клуб Диего Косте и рассматривает поляка как раз на его место. Сообщается, что между клубом и игроком уже был кантакты. 

Однако, "Наполи" не планирует продавать нападающего менее чем за 15 миллионов евро. Такая сумма может отпугнуть испанский клуб, поскольку контакт игрока с итальянцами истекает уже следующим летом.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний Милик еще ни разу не выходил на поле за клуб.

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