"Атлетико" планирует подписать Милика

Мадридский "Атлетико" планирует подписать нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика.

По информации Calciomercato, наставник "матрасников" Диего Симеоне ищет замену покинувшему клуб Диего Косте и рассматривает поляка как раз на его место. Сообщается, что между клубом и игроком уже был кантакты.

Однако, "Наполи" не планирует продавать нападающего менее чем за 15 миллионов евро. Такая сумма может отпугнуть испанский клуб, поскольку контакт игрока с итальянцами истекает уже следующим летом.