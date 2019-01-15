"Атлетико" планирует продать двух игроков, чтобы купить новых футболистов

Мадридский "Атлетико" планирует продать полузащитника Желсона Мартинша и хорватского нападающего Николо Калинича в этом месяце. Об этом информирует Football Espana.

По данным издания, такой вопрос стал после того, как в клубе вырос лимит зарплат, поэтому, чтобы купить новых игроков, необходимо продать кого-то.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб интересуется футболистом "Челси" Моратой.

В текущем сезоне Мартинеш участвовал в 8 матчах чемпионата Испании, Калинич отметился 2 голами в 11 матчах Примеры.

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