"Атлетико" планирует заменить Гризманна его соотечественником

1 Теги монакотома лемаратлетико мадридантуан гризманн

"Атлетико" планирует заменить Гризманна его соотечественникомМадридский "Атлетико" планирует заменить своего французского форварда Антуана Гризманна его соотечественником.

Так, по сведениям испанской прессы, если ближайшим летом 27-летний нападающий покинет "Ванда Метрополитано", "матрасники" предпримут попытки подписать вингера "Монако" Тома Лемара, трансфер которого оценивается в 90 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" готов побороться за Гризманна. | soccernews.ru

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