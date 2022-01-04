"Атлетико" планирует заменить Триппьера защитником "Челси"

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"Атлетико" планирует заменить Триппьера защитником "Челси"Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер близок к возвращению на родину и трансферу в "Ньюкасл".

Как сообщает издание AS, королевский клуб ищет ему на замену универсального футболиста, который сыграет и справа в обороне, и в центре.

По информации источника, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне в случае продажи Триппьера хочет заменить его испанским защитником "Челси" Сезаром Аспиликуэтой.

Соглашение Сезара с лондонским клубом истекает уже в конце нынешнего сезона, поэтому они могут продать его в январское трансферное окно, чтобы не потерять его совершенно бесплатно.

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