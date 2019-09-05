"Атлетико" по-прежнему нацелен на Эриксена
Мадридский "Атлетико" по-прежнему проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает AS.
По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года, поэтому в январе его можно будет купить по сниженной цене. На хавбека также претендуют "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
27-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. Всего он провел за лондонский клуб 281 матч во всех турнирах, в которых забил 67 голов и отдал 86 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
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|20
|Уотфорд
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