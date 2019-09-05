"Атлетико" по-прежнему нацелен на Эриксена



Мадридский "Атлетико" по-прежнему проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года, поэтому в январе его можно будет купить по сниженной цене. На хавбека также претендуют "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

27-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. Всего он провел за лондонский клуб 281 матч во всех турнирах, в которых забил 67 голов и отдал 86 результативных передач.

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