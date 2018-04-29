"Атлетико" победил "Алавес" и сохранил математические шансы на чемпионство

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Алавес". Единственный мяч в конце встречи забил Кевин Гамейро с пенальти. Благодаря этой победе "Атлетико" остался на втором месте и еще имеет минимальные шансы на чемпионство. "Алавес" по-прежнему идет на 13-й позиции.

"Алавес" – "Атлетико" - 0:1 (0:0)

Гол: Гамейро, 78 (с пенальти) - 0:1

"Алавес": Сивера (Пачеко, 63), Лагуардиа, Диегес, Руано, Марипан, Мубарак (Ману Гарсия, 79), Пина, Педраса, Гвидетти (Ибаи Гомес, 72), Мунир, Собрино.

"Атлетико": Вернер, Люка Эрнандес, Савич, Врсалько, Коке (Годин, 62), Парти, Витоло, Габи, Корреа, Торрес, Диего Коста (Гамейро, 63).

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