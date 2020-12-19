"Атлетико" победил "Эльче" благодаря дублю Суареса

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Атлетико" на своём поле взял верх над "Эльче".

"Матрасники" выиграли со счётом 3:1 благодаря дублю Луиса Суареса и голу Диего Косты с пенальти. У гостей единственный мяч забил Лукас Бойе.

Мадридцы укрепили своё лидерство в чемпионате. В их активе 29 очков в 12 матчах.

"Атлетико" – "Эльче" - 3:1

Голы: 1:0 – 41 Суарес, 2:0 – 58 Суарес, 2:1 – 64 Бойе, 3:1 – 80, пенальти Диего Коста.

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Лоди, Коке (Фелипе, 87), Карраско (Сауль, 66), Льоренте, Лемар (Корреа, 66), Жоау Феликс (Диего Коста, 73), Суарес (Кондогбиа, 74).

"Эльче": Бадия, Верду, Хосема, Барраган, Donald (Санчес Миньо, 46), Хосан (Ригони, 46), Гути (Нино, 81), Фидель, Марконе, Моренте, Бойе.

Не пропустите: Матч Примеры прерывался из-за найденного на поле мобильного телефона. | http://soccernews.ru