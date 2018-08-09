"Атлетико" победил итальянский клуб в товарищеском матче

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"Атлетико" победил итальянский клуб в товарищеском матче

Мадридский "Атлетико" в товарищеском матче с минимальным счетом обыграл "Кальяри". Единственный мяч в первом тайме забил 19-летний форвард Борха Морено.

"Кальяри" - "Атлетико" - 0:1 (0:1)
Гол: Морено, 32 - 0:1

"Атлетико": Облак (Адан, 46), Филипе Луис (Олабе, 46), Хименес (Монтеро, 46), Годин (Савич, 46), Хуанфран (Мольехо, 46), Лемар (Муньос, 59), Сауль (Родри, 59), Коке (Карро, 59), Корреа (Ариас, 46), Мартинш (Солано, 59), Морено (Муньос, 67)

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