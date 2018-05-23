"Атлетико" победил участника Чемпионата Мира в товарищеском матче

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"Атлетико" победил участника Чемпионата Мира в товарищеском матче

Мадридский "Атлетико" в товарищеском матче победил сборную Нигерии. Победу испанскому клубу принесли голы Корреа, Торреса и Морено. У нигерийцев отличились Нвакали и Усман.

Этот матч стал прощальным для форварда "матрасников" Фернандо Торреса.

Нигерия - "Атлетико" - 2:3 (1:1)
Голы: Нвакали, 31 - 1:0, Корреа, 34 - 1:1, Торрес, 63 - 1:2, Усман, 79 - 2:2, Морено, 85 - 2:3

Нигерия: Томас, Ажана, Альхассан (Ашади, 40), Дуру, Эдуок (Усман, 53), Кадири, Мухаммед, Нвакали, Нвакали, Оджо (Омойеле, 53), Оламилекан

"Атлетико": Облак (Вернер, 46), Карро (Витоло, 46), Корреа (Агуэро, 76), Гамейро (Морено, 60), Гонсалес, Хуанфран (Солано, 46), Монтеро (Торрес, 46), Мойя (Жота, 46), Муньос, Олабе (Габи, 76), Томас

Напомним, что Нигерия является участником Чемпионата Мира-2018 и сыграет в одной группе с Аргентиной, Хорватией и Исландией.

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