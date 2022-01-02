"Атлетико" победил в дерби Мадрида и ворвался в топ-4 Ла Лиги

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"Атлетико" победил в дерби Мадрида и ворвался в топ-4 Ла Лиги

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле обыграл "Райо Вальекано" со счетом 2:0.

Победу "матрасникам" принес Анхель Корреа, который сделал дубль.

"Атлетико", набрав 32 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 30 очками опустился на пятую позицию.

"Атлетико" – "Райо Вальекано" - 2:0 (1:0)
Голы: Корреа, 28 - 1:0, Корреа, 53 - 2:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Лоди, Карраско (Фелипе, 90), Лемар, Кондогбиа, де Пауль, Суарес (Матеус Кунья, 72), Корреа.

"Райо Вальекано": Зидан, Балиу, Савельич, Мараш, Фран Гарсия, Родригес (Бебе, 59), Унаи Лопес (Трехо, 59), Комесанья (Фалькао, 76), Оскар Валентин, Гвардиола (Aguirre Arevalo, 82), Паласон (Мартин, 46).

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