"Атлетико" победил в дерби Мадрида и ворвался в топ-4 Ла Лиги
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле обыграл "Райо Вальекано" со счетом 2:0.
Победу "матрасникам" принес Анхель Корреа, который сделал дубль.
"Атлетико", набрав 32 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 30 очками опустился на пятую позицию.
"Атлетико" – "Райо Вальекано" - 2:0 (1:0)
Голы: Корреа, 28 - 1:0, Корреа, 53 - 2:0
"Атлетико": Облак, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Лоди, Карраско (Фелипе, 90), Лемар, Кондогбиа, де Пауль, Суарес (Матеус Кунья, 72), Корреа.
"Райо Вальекано": Зидан, Балиу, Савельич, Мараш, Фран Гарсия, Родригес (Бебе, 59), Унаи Лопес (Трехо, 59), Комесанья (Фалькао, 76), Оскар Валентин, Гвардиола (Aguirre Arevalo, 82), Паласон (Мартин, 46).
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14