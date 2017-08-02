"Атлетико" побеждает "Ливерпуль" в финале Audi Cup
"Атлетико" и "Ливерпуль" встретились между собой в финале Audi Сup, который проходил в Мюнхене. Вчера команды играли основными составами с "Наполи" и "Баварией", сегодня же на поле вышли в основном резервисты, из-за чего на поле было довольно много сумбура, игроки часто ошибались. Молодой защитник Джо Гомес едва не привез гол в свои ворота уже на первых минутах, сделав неточную передачу перед своими воротами, но юниор "Атлетико" Баре Кейди подарком не воспользовался.
"Ливерпуль" освоился к десятой минуте, когда провел несколько атак, которые завершились неплохими ударами Вудберна и Соланке. Бывший игрок "Челси" выстрелил рядом со штангой, а Бен Вудберн красиво пробил ножницами. Получилось эффектно, но неэффективно. Как и в игре с "Наполи", "Атлетико" сел всей командой на свою половину поля и играл вторым номером, а игроки "Ливерпуля" контролировали мяч, но больше опасных моментов создать не смогли.
Мадридцы же наказали своего соперника, реализовав контратаку на 36 минуте: Анхель Корреа с нескольких метров расстрелял Уорда после прострела от Врсалько, вратарь "Ливерпуля" чудом среагировал, отбив мяч в перекладину, но первым на добивание успел албанец Баре Кейди. После пропущенного мяча "Ливерпуль" выглядел несколько ошарашенно, красные так и не сумели собраться, и "Атлетико" спокойно дождался свистка на перерыв.
В начале второго тайма Клопп провел сразу шесть замен, выпустив Хендерсона, Матипа, Фирмино, Груйича, Кента и новичка Робертсона, однако существенно картина игры не изменилась. "Ливерпуль" продолжил владеть мячом, но моментов у ворот Мойи все также не было. В середине тайма красным мог помочь защитник "Атлетико" Хименес, едва не срезавший мяч в собственные ворота, однако для "матрасников" все обошлось. Симеоне также провел серию замен, выпустив шестерых игроков основы, но и они существенно игру не усилили. Более того, у "Ливерпуля" наконец стали возникать моменты: Груйич и Ориги пробивали с разницей в две минуты, однако из выгодных позиций не попали в створ. Тем не менее активность "Ливерпуля" все же принесла плоды: Габи сбил Ориги в собственной штрафной, а Фирмино реализовал пенальти.
В концовке обе команды побежали вырывать победу, создали несколько моментов, среди которых можно выделить выстрелы Гайтана и Робертсона, игрок "Ливерпуля" пробил мимо ворот, а удар защитника "Атлетико" отразил Уорд.
Сильнейшего пришлось определять в серии пенальти. Испанцы реализовали все свои попытки. Забили Гризманн, Габи, Торрес, Гайтан и Филипе Луис, а у "Ливерпуля" промазал Хендерсон. "Атлетико" – новый победитель Audi Cup.
"Атлетико" – "Ливерпуль" - 1:1 (5:4 после серии пенальти)
Голы: Баре Кейди, 36 – 1:0; Фирмино с пенальти, 82 – 1:1.
"Атлетико": Мойя, Бархуан (Филипе Луис, 60), Хименес, Эрнандес (Гайтан, 74), Краневиттер (Олабе, 76), Врсалько (Хуанфран, 73), Томас (Савич, 73), Баре Кейди (Гризманн, 60), Корреа (Торрес, 73), Фернандес (Габи, 60), Виетто (Амат, 74).
"Ливерпуль": Уорд, Фланаган (Матип, 46), Гомес (Александр-Арнольд, 79), Клаван, Джан (Хендерсон, 46), Милнер (Кент, 46), Вейналдум (Эджария, 64), Мане (Робертсон, 46), Лаллана (Груйич, 46), Соланке (Ориги, 64), Вудберн (Фирмино, 46).
Вячеслав Горбачев
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|Команда
|М
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|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
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|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
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|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
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|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
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|13
|Сток Сити
|38
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|Кристал Пэлас
|38
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|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
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|Уотфорд
|38
|40
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|Халл Сити
|38
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|Мидлсбро
|38
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|Сандерленд
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