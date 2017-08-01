"Атлетико" побеждает "Наполи" и выходит в финал Audi Cup

Мадридский "Атлетико" и "Наполи" открыли в Мюнхене традиционный турнир Audi Cup, где помимо них также примут участие "Бавария" и "Ливерпуль". Обе команды со всей серьезностью подошли к этому турниру, выпустив на поле фактически оптимальные составы.

С первых минут футболисты "Наполи" завладели инициативой, а мадридцы встречали соперника на своей половине поля, разрушая итальянские атаки. Достаточно долго в матче не было ни одного удара по воротам, пока Годин не выиграл воздух в чужой штрафной, пробив после навеса Кове со стандарта, однако мяч полетел прямо в руки Рейны. До Яна Облака же мяч не доходил. Словенский вратарь "Атлетико" вступал в игру лишь играя на выходах, прерывая подачи игроков "Наполи" с угловых. В целом же инициативой владели итальянцы, но первый опасный момент возник именно у их ворот. Луис промчался по левому краю и навесил прямо на Гризманна, тот пробил головой, но Рейна продемонстрировал свою реакцию, отразив выстрел француза.

"Наполи" ответил через десять минут, когда Савич сбил в собственной штрафной Милика. Сам пострадавший вызвался исполнить наказание, однако его удар с точки в прыжке парировал Облак. Уже перед самым перерывом словенец снова был вынужден вступить в игру, когда Инсинье сместился с фланга в центр и тут же пробил, но вратарь "Атлетико" оказался на месте.

Что не вышло у "Наполи" сделать в первом тайме, получилось во второй половине. Фаузи Гулам подключился к атаке на 56 минуте, а затем отлично подал на дальнюю штангу, Филипе Луис оставил одного Кальехона, а тот в касание красиво пробил в левый угол. Мяч отскочил от газона и влетел в "девятку" ворот Облака.

"Наполи" после забитого мяча не сбросил обороты, не помешала даже серия замен. Облак дважды за две минуты спас свою команду, вытащив мяч из девятки после выстрела Мертенса, а затем отразил мощнейший удар Гулама. Увлекшись атаками неаполитанцы забыли об обороне, чем незамедлительно воспользовались игроки "Атлетико". Томас бросил в прорыв Гризманна, тот влетел в штрафную и от лицевой отдал пас в центр на Торреса, который немного корявым ударом поразил ворота Рейны. На этом "Атлетико" не остановился и через десять минут и вовсе вышел вперед, когда Виетто точно пробил головой после подачи с углового.

Времени на то, чтобы отыграться у "Наполи" было не так много, испанцы отошли назад и сбивали темп игры. На последних минутах красную карточку получил Годин, но и это "Наполи" не спасло. Мадридский клуб одержал волевую победу и вышел в финал.

"Атлетико" – "Наполи" 2:1

Голы: Кальехон, 56 – 0:1; Торрес, 72 – 1:1; Виетто, 82 – 2:1

"Атлетико": Облак, Луис (Хименес, 74), Савич (Краневиттер, 74), Хуанфран (Врсалько, 74), Годин, Гайтан (Томас, 64), Коке, Карраско, Габи (Виетто, 74), Гризманн (Лукас, 74), Торрес (Корреа, 74).

"Наполи": Рейна, Гулам (Руй, 74), Кирикеш (Максимович, 74), Альбиоль (Кулибали, 64), Хюсай (Маджо, 74), Жоржиньо (Диавара, 74), Гамшик (Рог, 64), Аллан (Зелински, 64), Кальехон (Уна, 64), Инсинье (Джаккерини, 74), Милик (Мертенс, 63)

Удаление: Годин, 90

Нереализованный пенальти: Милик, 34

Вячеслав Горбачев

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