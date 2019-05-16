"Атлетико" поборется с "Барселоной" за Ляказетта

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"Атлетико" поборется с "Барселоной" за Ляказетта

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к французскому нападающему лондонского "Арсенала" Александру Ляказетту, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Атлетико" рассматривает Ляказетта в качестве замены форварду Антуану Гризманну, который объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Ляказеттом также интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 27-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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