"Атлетико" поборется с "Барселоной" за Ляказетта
Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к французскому нападающему лондонского "Арсенала" Александру Ляказетту, сообщает AS.
По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Атлетико" рассматривает Ляказетта в качестве замены форварду Антуану Гризманну, который объявил об уходе из клуба по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Ляказеттом также интересуется "Барселона".
В нынешнем сезоне 27-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Не пропустите: "Бавария" поборется с "Барселоной" за Гризманна. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
Лента новостей
-
"Атлетико" предложил контракт Дибале
-
Кейн будет вызван в сборную Англии для участие в финале четырех Лиги наций
-
Мирзов: "Не было никакой потасовки после матча с "Уралом"
-
"Атлетико" поборется с "Барселоной" за Ляказетта
-
Адвокат назвал дату подачи апелляции на приговор Мамаева
-
"Интер" объявил о продлении контракта со Шкриньяром
-
Семак: "От предложения ПСЖ по трансферу Паредеса нельзя было отказаться"
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
2
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16