"Атлетико" поборется с топ-клубами АПЛ за Дембеле

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле привлёк внимание европейских топ-клубов, сообщает Get French Football News.

По информации источника, на 22-летнего француза претендуют "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

"Лион" купил нападающего прошлым летом у "Селтика" за 22 миллиона евро.

В составе "ткачей" Дембеле забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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