"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

1 Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманнтрансферы

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает официальный сайт клуба.

"Барселона" заплатила за футболиста 120 миллионов евро, выплатив полную сумму отступных. Впрочем, "Атлетико" считает, что "Барселона" заключила с Гризманном предварительное заключение в тот момент, когда сумма отступных составляла 200 миллионов евро.

Таким образом, "матрасники" хотят получить от "Барселоны" еще 80 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" назвала сумму отступных в контракте Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Юристы разберутся..

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" назвала сумму отступных в контракте Гризманна

"Барселона" назвала сумму отступных в контракте Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов