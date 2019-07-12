"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает официальный сайт клуба.

"Барселона" заплатила за футболиста 120 миллионов евро, выплатив полную сумму отступных. Впрочем, "Атлетико" считает, что "Барселона" заключила с Гризманном предварительное заключение в тот момент, когда сумма отступных составляла 200 миллионов евро.

Таким образом, "матрасники" хотят получить от "Барселоны" еще 80 миллионов евро.

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