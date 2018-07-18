"Атлетико" поднял цену на Врсалько

Мадридский "Атлетико" поднял цену на своего защитника Симе Врсалько, с которым клуб готов расстаться этим летом.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, после успешного выступления 26-летнего бека в составе сборной Хорватии на Чемпионате Мира "матрасники" увеличили его стоимость с 25-ти миллионов до 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Врсалько сделал 5 результативных передач в 29 матчах за "Атлетико". Главным претендентом на него считается миланский "Интер".

Напомним, "Атлетико" близок к покупке хорватского форварда. | soccernews.ru