"Атлетико" подписал голкипера "Монако"

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"Атлетико" подписал голкипера "Монако"Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Голкипер "Монако" Бенжамен Лекомт стал футболистом мадридского "Атлетико", сообщает официальный сайт "матрасников". 

Футболист проведет в испанском клубе следующий сезон на правах аренды.

В прошлом сезоне французский вратарь сыграл за "Монако" 28 матчей, в которых пропустил 27 голов и 13 раз сохранил свои ворота "сухими".

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