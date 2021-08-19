"Атлетико" подписал голкипера "Монако"

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Голкипер "Монако" Бенжамен Лекомт стал футболистом мадридского "Атлетико", сообщает официальный сайт "матрасников".

Футболист проведет в испанском клубе следующий сезон на правах аренды.

В прошлом сезоне французский вратарь сыграл за "Монако" 28 матчей, в которых пропустил 27 голов и 13 раз сохранил свои ворота "сухими".

Также не пропустите: "Барселона" может подписать одного из лидеров "Хетафе". | http://soccernews.ru