"Атлетико" подписал хорватского вратаря

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"Атлетико" подписал хорватского вратаря

Вратарь хорватской "Локомотивы" Иво Грбич перешел в мадридский "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года.

24-летний Грбич выступал за "Локомотиву" с 2018 года, провел за клуб 74 матча во всех турнирах и пропустил 79 голов. Ранее он играл за "Хайдук". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Хорватии.

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