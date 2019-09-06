"Атлетико" подписал контракт с 16-летним голкипером с отступными в 36 миллионов евро



"Атлетико" подписал контракт с вратарем Алехандро Итурбе, сообщает Marca.

По сведениям издания, соглашение будет действовать до лета 2024 года. Сумма отступных в контракте голкипера составляет 36 миллионов евро.

16-летний Итурбе является воспитанником "Атлетико". Сыграл шесть матчей за юношескую сборную Испании U16.

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