"Атлетико" подпишет финалиста ЧМ-2018

Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида близок к переходу в "Атлетико".

По данным источника, турецкий клуб согласен продать игрока не менее, чем за 35 миллионов евро.

Пока речь не идет о достигнутой договоренности между клубами.

В прошедшем сезоне 29-летний хорват играл за киевское "Динамо", после чего перешел в "Бешикташ" (18 матчей и один гол).

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