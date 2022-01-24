"Атлетико" подпишет защитника "Лилля"
Фото: инстаграм Рейнилдо\Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" в ближайшее время должен объявить о подписании бразильского левого защитника "Лилля" Рейнилдо Мандаву, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, "Атлетико" уже уладил все детали трансфера и со стороной "Лилля", и со стороной футболиста.
Отмечается, что уже сегодня, 24 января, защитник пройдет медицинское обследование в Мадриде, куда уже прибыл вместе со своим агентом.
В "Лилль" игрок перешел в 2019 году.
В нынешней кампании Рейнилдо сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
Также не пропустите: Болельщики "Краснодара" поддержали протест против Fan ID. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Аталанта" объявила о переходе Бога
-
Смолов назвал причину неудачных результатов "Локомотива" в последних матчах
-
Министр спорта России назвал цели внедрения Fan ID
-
Смолов поделился ощущениями от работы с Сандро Шварцем
-
Тальяфико настаивает на своем переходе в "Барселону"
-
Смолов рассказал о причинах поражения от Хорватии
-
Смолов поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход на ЧМ-2022
-
"Атлетико" подпишет защитника "Лилля"
-
Сергеев рассказал о своем пути в профессиональный футбол
-
Зюле не будет продлевать контракт с "Баварией"
-
Блаттер рассказал, что не хотел, чтобы чемпионат мира прошел в Катаре
-
Почеттино высказался об игре Месси против "Реймса"
-
Стали известны подробности травмы Карима Бензема
-
В "Уэске" разочарованы Гайчем и уже ищут ему замену
-
1
Официально: "Спартак" создаст женскую команду
-
"Реал" и "Барселона" начали борьбу за 15-летнего бразильского вундеркинда
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Камара из "Марселя"
-
Болельщики "Краснодара" поддержали протест против Fan ID
-
Сергеев поделился мнением о возможном попадании в сборную России благодаря "Зениту"
-
Франк де Бур высказался о Френки де Йонге в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14