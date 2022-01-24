"Атлетико" подпишет защитника "Лилля"

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"Атлетико" подпишет защитника "Лилля"

Фото: инстаграм Рейнилдо\Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" в ближайшее время должен объявить о подписании бразильского левого защитника "Лилля" Рейнилдо Мандаву, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Атлетико" уже уладил все детали трансфера и со стороной "Лилля", и со стороной футболиста.

Отмечается, что уже сегодня, 24 января, защитник пройдет медицинское обследование в Мадриде, куда уже прибыл вместе со своим агентом.

В "Лилль" игрок перешел в 2019 году.

В нынешней кампании Рейнилдо сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

 

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