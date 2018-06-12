"Атлетико" подтвердил договоренность по трансферу Лемара

"Атлетико" согласовал переход полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро. Футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать с "матрасниками" личный контракт.

Скорее, всего, трансфер 22-летнего Лемара будет завершен в ближайшие дни.

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