"Атлетико" подтвердил договоренность по трансферу Лемара

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"Атлетико" подтвердил договоренность по трансферу Лемара

"Атлетико" согласовал переход полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро. Футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать с "матрасниками" личный контракт.

Скорее, всего, трансфер 22-летнего Лемара будет завершен в ближайшие дни.

Не пропустите: Трансфер Лемара обойдется "Атлетико" в 65 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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