"Атлетико" поиздевался над "Реалом" в Международном Кубке Чемпионов

Минувшей ночью состоялся матч Международном Кубке Чемпионов между "Реалом" и "Атлетико".

Однако интригующим мадридское дерби не получилось. Уже к перерыву "матрасники" громили принципиального соперника со счётом 5:0. Во втором тайме "сливочные" сумели забить трижды, но параллельно пропустили ещё два гола. Итог - 3:7 в пользу подопечных Диего Симеоне.

Героем встречи стал форвард "Атлетико" Диего Коста. Скандальный испанец успел и покер оформить, и удаление схлопотать. Также красную карточку получил Дани Карвахаль. Арбитр выгнал обоих за стычку.

Помимо Косты в составе "индейцев" отличились Жоау Фелиш, Анхель Корреа и Витоло. За "бланкос" забивали Начо Фернандес, Карим Бензема и Хави Санчес.

"Реал" – "Атлетико" - 3:7

Голы: Диего Коста, 1 - 0:1, Жоау Фелиш, 8 - 0:2, Корреа, 19 - 0:3, Диего Коста, 28 - 0:4, Диего Коста, 45 (пенальти) - 0:5, Диего Коста, 51 - 0:6, Начо, 59 - 1:6, Витоло, 70 - 1:7, Бензема, 85 (пенальти) - 2:7, Хави Санчес, 89 - 3:7.

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бэйл, 62), Рамос (Хави Санчес, 62), Одриосола (Карвахаль, 46), Начо, Иско (Родриго, 62), Кроос, Азар (Адри, 62), Модрич (Кубо, 62), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Йович (Бензема, 30).

"Атлетико": Облак, Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Триппьер (Карлос Исаак, 65), Лоди (Санчес, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66), Жоау Фелиш (Витоло, 66), Диего Коста, Мората (Корреа, 13; Камельо, 66).

Удаления: Диего Коста (65), Карвахаль (65).

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