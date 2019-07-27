"Атлетико" поиздевался над "Реалом" в Международном Кубке Чемпионов

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"Атлетико" поиздевался над "Реалом" в Международном Кубке Чемпионов

Минувшей ночью состоялся матч Международном Кубке Чемпионов между "Реалом" и "Атлетико".

Однако интригующим мадридское дерби не получилось. Уже к перерыву "матрасники" громили принципиального соперника со счётом 5:0. Во втором тайме "сливочные" сумели забить трижды, но параллельно пропустили ещё два гола. Итог - 3:7 в пользу подопечных Диего Симеоне.

Героем встречи стал форвард "Атлетико" Диего Коста. Скандальный испанец успел и покер оформить, и удаление схлопотать. Также красную карточку получил Дани Карвахаль. Арбитр выгнал обоих за стычку.

Помимо Косты в составе "индейцев" отличились Жоау ФелишАнхель Корреа и Витоло. За "бланкос" забивали Начо Фернандес, Карим Бензема и Хави Санчес.

"Реал" – "Атлетико" - 3:7

Голы: Диего Коста, 1 - 0:1, Жоау Фелиш, 8 - 0:2, Корреа, 19 - 0:3, Диего Коста, 28 - 0:4, Диего Коста, 45 (пенальти) - 0:5, Диего Коста, 51 - 0:6, Начо, 59 - 1:6, Витоло, 70 - 1:7, Бензема, 85 (пенальти) - 2:7, Хави Санчес, 89 - 3:7.

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бэйл, 62), Рамос (Хави Санчес, 62), Одриосола (Карвахаль, 46), Начо, Иско (Родриго, 62), Кроос, Азар (Адри, 62), Модрич (Кубо, 62), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Йович (Бензема, 30).

"Атлетико": Облак, Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Триппьер (Карлос Исаак, 65), Лоди (Санчес, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66), Жоау Фелиш (Витоло, 66), Диего Коста, Мората (Корреа, 13; Камельо, 66).

Удаления: Диего Коста (65), Карвахаль (65).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Что меня ещё удивляет,ладно бы на поле были одни Кантерано из 2 команды,но нет,все сильнейшие на поле,многие пишут,что Реал вышел как на показательный матч,интервью и извинений игроков нет,настолько Зидан довел коллектив до смерти,что его возвращение не было спасением,сейчас с опаской смотрю на сезон 19/20,Зидан рискует в крах обрушить свою репутацию,а Реал рискует второй год подряд остаться без трофеев.Ну кто теперь будет отрицать,что у игроков нет мотивации и стремления что-либо доказывать,Зидан-не мотивирует,не прогресс рулет,как тактик,а в планах коллега по пешеходству Погба.

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Mutaloff
Mutaloff

Это пиздец.По другому и не скажешь!Вот как так можно,даже Барса в свои лучшие годы столько не забивала.В таких матчах ты просто обязан играть на полную катушку.Проблемы не решились.Йович и Бензема травмированы,что делать?Марсело,Начо,Карвахаль,Рамос-вот это днари,Куртуа тоже пропустил,хотя тут обороне просто браво.

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jugulator
Пьянь

Дааа... Это даже не изнасилование, а пинание трупа какое-то. Кстати, Куртуа убедительно доказал, что он первый номер в Реале.

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Mutaloff
Mutaloff

Это да,но что сделает вратарь,когда оборона ходит пешком,мой дед быстрее бегает)

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