"Атлетико" поиздевался над "Реалом" в Международном Кубке Чемпионов
Минувшей ночью состоялся матч Международном Кубке Чемпионов между "Реалом" и "Атлетико".
Однако интригующим мадридское дерби не получилось. Уже к перерыву "матрасники" громили принципиального соперника со счётом 5:0. Во втором тайме "сливочные" сумели забить трижды, но параллельно пропустили ещё два гола. Итог - 3:7 в пользу подопечных Диего Симеоне.
Героем встречи стал форвард "Атлетико" Диего Коста. Скандальный испанец успел и покер оформить, и удаление схлопотать. Также красную карточку получил Дани Карвахаль. Арбитр выгнал обоих за стычку.
Помимо Косты в составе "индейцев" отличились Жоау Фелиш, Анхель Корреа и Витоло. За "бланкос" забивали Начо Фернандес, Карим Бензема и Хави Санчес.
"Реал" – "Атлетико" - 3:7
Голы: Диего Коста, 1 - 0:1, Жоау Фелиш, 8 - 0:2, Корреа, 19 - 0:3, Диего Коста, 28 - 0:4, Диего Коста, 45 (пенальти) - 0:5, Диего Коста, 51 - 0:6, Начо, 59 - 1:6, Витоло, 70 - 1:7, Бензема, 85 (пенальти) - 2:7, Хави Санчес, 89 - 3:7.
"Реал": Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бэйл, 62), Рамос (Хави Санчес, 62), Одриосола (Карвахаль, 46), Начо, Иско (Родриго, 62), Кроос, Азар (Адри, 62), Модрич (Кубо, 62), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Йович (Бензема, 30).
"Атлетико": Облак, Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Триппьер (Карлос Исаак, 65), Лоди (Санчес, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66), Жоау Фелиш (Витоло, 66), Диего Коста, Мората (Корреа, 13; Камельо, 66).
Удаления: Диего Коста (65), Карвахаль (65).
Не пропустите: Бэйл договорился о переходе в китайский клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дани Алвес не вернулся в "Барселону" из-за Бартомеу
-
"Реал" теряет Йовича
-
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен игроками
-
4
"Атлетико" поиздевался над "Реалом" в Международном Кубке Чемпионов
-
Главные новости дня: 26 июля
-
3
Болельщики скандировали "Месси" на матче, в котором не сыграл Роналду
-
1
В Германии сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста
-
Клуб Бекхэма объявил о первых трансферах в своей истории
-
Сарри назвал причину отсутствия Роналду в матче против звезд южнокорейской К-лиги
-
"Севилья" хочет купить форварда сборной Нидерландов
-
Стал известен лучший игрок матча "Динамо" - "Урал"
-
"Спартак" ведет переговоры по трансферу сына легенды шведского футбола
-
4
Куртуа рассказал, кто является вратарем номер один в "Реале"
-
"Уфа" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Заболотного
-
1
Хамес остается в "Реале"
-
"Спартак" и ЦСКА ведут борьбу за форварда "Интера"
-
"Милан" согласовал трансфер "португальского Мбаппе" за 35 миллионов евро
-
Шюррле близок к переходу в "Спартак"
-
3
Бэйл договорился о переходе в китайский клуб
-
"Милан" нацелился на бразильского защитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32