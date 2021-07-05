"Атлетико" показал форму на следующий сезон

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"Атлетико" показал форму на следующий сезон

Пресс-служба мадридского "Атлетико" представила комплект домашней формы на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционных красно-белых цветах в полоску. Производителем экипировки является компания Nike.

Напомним, что в прошлом сезоне "Атлетико" стал чемпионом Испании. Таким образом, мадридский клуб завоевал путевку в групповой этап Лиги Чемпионов сезона-2021/2022.

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