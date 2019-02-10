"Атлетико" показал фотографии спорных моментов в матче с "Реалом"

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"Атлетико" показал фотографии спорных моментов в матче с "Реалом"

"Атлетико" остался недоволен судейством в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:3).

После матча мадридский клуб опубликовал фотографии спорных моментов в матче с "Реалом". 

Недовольство матрасников вызвали три эпизода:

1. Пенальти, назначенный за фол Хосе Хименеса на Винисиусе Жуниоре, который возможно был совершен за пределами штрафной площадки.

2. Отмененный гол форварда "Атлетико" Альваро Мораты из-за спорного офсайда.

3. Падение Мораты в штрафной "Реала" после контакта с полузащитником "Реала" Каземиро.

Не пропустите: Каземиро дал оценку эпизоду с неназначенным пенальти на Морате. | http://soccernews.ru

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