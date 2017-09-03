"Атлетико" понизил трансферную стоимость Гризманна

Мадридский "Атлетико" понизил трансферную стоимость форварда Антуана Гризманна, сообщает Marca.

По сведениям издания, цена на французского бомбардира снизилась с 200 до 100 миллионов евро.

"Атлетико" повышал стоимость Гризманна, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей ввиду запрета ФИФА на регистрацию новичков.

Напомним, что минувшим летом 26-летнего нападающего пытались подписать "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

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