"Атлетико" пополнился молодым уругвайцем

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"Атлетико" пополнился молодым уругвайцем
Полузащитник уругвайского "Насьоналя" Хуан Санабрия перешел в "Атлетико", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2023 года и в ближайшее время будет выступать за молодежный состав.

18-летний Санабрия провел 32 матчах за различные юношеские сборные Уругвая и забил 2 гола.

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