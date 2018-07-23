"Атлетико" пополнился молодым уругвайцем



Полузащитник уругвайского "Насьоналя" Хуан Санабрия перешел в "Атлетико", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2023 года и в ближайшее время будет выступать за молодежный состав.

18-летний Санабрия провел 32 матчах за различные юношеские сборные Уругвая и забил 2 гола.

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