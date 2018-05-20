Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес покинул клуб.

У футболиста завершился контракт с мадридским клубом и стороны решили его не продлевать.

Видео: "Атлетико" попрощался с Торресом.

34-летний Торрес выступал за "Атлетико" с 2001 по 2007 годы, а также с 2016 по 2018 годы, провел за клуб 304 матча и забил 129 голов. В составе "Атлетико" он выиграл Лигу Европы.

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