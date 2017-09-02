"Атлетико" попытается купить Диего Косту зимой

Теги челсиатлетико мадриддиего коста

"Атлетико" попытается купить Диего Косту зимой

"Атлетико" не оставляет попыток приобрести нападающего "Челси" Диего Косту, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что в январе с "Атлетико" будет снят трансферный бан и клуб сможет регистрировать новых игроков.

Стоит отметить, что этим летом "Атлетико" делал несколько предложений о покупке 28-летнего Косты, но клубы не договорились по цене.

Не пропустите: Коста попал в заявку "Челси" в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов