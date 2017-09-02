"Атлетико" попытается купить Диего Косту зимой

"Атлетико" не оставляет попыток приобрести нападающего "Челси" Диего Косту, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что в январе с "Атлетико" будет снят трансферный бан и клуб сможет регистрировать новых игроков.

Стоит отметить, что этим летом "Атлетико" делал несколько предложений о покупке 28-летнего Косты, но клубы не договорились по цене.

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