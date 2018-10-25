"Атлетико" потерпел свое самое разгромное поражение при Симеоне

1 Теги боруссия дортмундатлетико мадриддиего симеоне

"Атлетико" потерпел свое самое разгромное поражение при СимеонеВ матче с дортмундской "Боруссией" мадридский "Атлетико" потерпел свое самое разгромное поражение при Диего Симеоне.

Так, согласно информации OptaJose, с момента прихода аргентинского специалиста в стан "матрасников" в декабре 2011-го года, его команда ни разу не проигрывала с разницей в четыре мяча. До сегодняшнего дня худшим результатом команды были проигрыши с перевесом соперников в три гола.

Напомним, "Боруссия" разгромила "Атлетико" со счетом 4:0. | soccernews.ru

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Комментарии

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chester_field
chester_field

ахахах где этот клоун Гризман...чет не танцевал

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