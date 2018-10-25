"Атлетико" потерпел свое самое разгромное поражение при Симеоне

В матче с дортмундской "Боруссией" мадридский "Атлетико" потерпел свое самое разгромное поражение при Диего Симеоне.

Так, согласно информации OptaJose, с момента прихода аргентинского специалиста в стан "матрасников" в декабре 2011-го года, его команда ни разу не проигрывала с разницей в четыре мяча. До сегодняшнего дня худшим результатом команды были проигрыши с перевесом соперников в три гола.

Напомним, "Боруссия" разгромила "Атлетико" со счетом 4:0. | soccernews.ru