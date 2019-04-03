"Атлетико" потерял Морату перед битвой с "Барселоной" в Примере

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората может не сыграть в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист получил растяжение мышцы правой ноги в матче 30-го тура с "Жироной" (2:0) и выбыл из строя на несколько дней.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 21:45.

После 30 туров "Барселона" лидирует в Примере и опережает идущий вторым "Атлетико" на восемь очков.

26-летний Мората перешел в "Атлетико" в январе из "Челси" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за мадридский клуб и забил четыре гола.

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