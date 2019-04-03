"Атлетико" потерял Морату перед битвой с "Барселоной" в Примере

Теги атлетико мадридбарселонаальваро морататравмы

"Атлетико" потерял Морату перед битвой с "Барселоной" в Примере

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората может не сыграть в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист получил растяжение мышцы правой ноги в матче 30-го тура с "Жироной" (2:0) и выбыл из строя на несколько дней.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 21:45.

После 30 туров "Барселона" лидирует в Примере и опережает идущий вторым "Атлетико" на восемь очков.

26-летний Мората перешел в "Атлетико" в январе из "Челси" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за мадридский клуб и забил четыре гола.

Не пропустите: "Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью в фантастическом поединке. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" хочет получить за Коутиньо 130 миллионов евро

"Барселона" хочет получить за Коутиньо 130 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 29 69
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 29 57
4 Хетафе Хетафе 29 46
5 Алавес Алавес 29 44
6 Валенсия Валенсия 29 43
7 Севилья Севилья 29 43
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 29 40
9 Бетис Бетис 29 40
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 29 37
11 Эйбар Эйбар 29 36
12 Леганес Леганес 29 36
13 Жирона Жирона 30 34
14 Эспаньол Эспаньол 29 34
15 Леванте Леванте 29 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 29 30
17 Вильярреал Вильярреал 29 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 29 28
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 29 24
20 Уэска Уэска 29 22
Полная таблица

топ-5 тегов